Alcalde distrital de Pallpata, Cusco, falleció a causa de la COVID-19

Se convirtió en la primera autoridad víctima mortal del coronavirus en Cusco. La Policía Nacional confirmó la muerte del alcalde del distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Alfonso Villagra Merma.

La autoridad edil de 72 años de edad, murió ayer cuando era trasladado en una ambulancia al Hospital Regional de Cusco. El alcalde ingresó el domingo al hospital de EsSalud Espinar, pero fue derivado a otro centro de salud por complicaciones.

“Lo estaban trayendo a Cusco y en pleno trayecto falleció por el virus, según me confirmó el director de EsSalud. Ayer (domingo) ingresó al seguro, pero como no hay condiciones lo refirieron a Cusco. Estamos consternados con la noticia, no conocíamos del contagio del alcalde, estamos preocupados”, dijo el alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas.

Los restos de la autoridad edil fueron depositados en una bolsa negra de acuerdo a los protocolos por medidas de bioseguridad y serían cremados.

Familiares y amigos realizan un sentido homenaje al fallecido alcalde.

Un enemigo invisible y letal

Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta males más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) o el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Pueden transmitirse entre animales y personas.

El coronavirus covid-19 es una cepa no identificada previamente en humanos, que se propaga de persona a persona, mediante gotitas o partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar. También se contagia si se mantiene contacto físico con una persona infectada.

Para evitar la propagación de la COVID-19, el Gobierno recomienda guardar por lo menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarillas y lavarse las manos con jabón de manera frecuente.

