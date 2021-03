Alcalde manejó una ambulancia para salvar la vida de su esposa

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En medio de una emergencia, el alcalde del centro poblado de Colquijirca, de Cerro de Pasco, decidió tomar el volante de una ambulancia y llevar a su esposa hasta el hospital Daniel Alcides Carrión.

Y es que, en el centro de salud donde fue a atenderse le indicaron que no tenían chofer de ambulancia en ese turno, por lo que el burgomaestre suplicó para llevar a su esposa en el vehículo hasta el hospital porque estaba desangrando tras dar a luz a su bebé.

De acuerdo a lo mencionado por la autoridad edil, su esposa dio a luz en el centro de salud de Colquijirca, pero en el proceso de parte hubo complicaciones y luego de que la placenta no se desprendiera de la pared uterina sucedió un sangrado por lo que debía ser trasladada de urgencia al hospital Carrión.

No te lo pierdas: Enorme incendio consume un almacén de pinturas en Villa El Salvador

Sin embargo, en plena emergencia, le indicaron que no había chofer de día, así que no le quedó más que suplicar para que él condujera el vehículo y así pueda salvarle la vida a su pareja.

Pero ahí no acabó todo, pues el alcalde reveló que al llegar al hospital, el personal no la quiso atender mediante SIS y terminaron cobrándole la atención médica.

Además, denunció este hecho pues asegura que así como le pasó a él, otras personas podrían incluso morir por la falta de personal en el centro de salud: “No me importa pagar, pero no me parece justo que por un tema burocrático cualquier paciente podría hasta morir. Incluso, por falta de personal, tuve que pagar a unos trabajadores de construcción civil para que me ayuden a cargar la camilla y trasladar a mi esposa hasta el ambiente para que reciba atención médica. Esto no puede quedar así, denunciaré lo ocurrido ante la Fiscalía de Prevención del Delito”.

Puedes leer: Policía vendió su carro para comprarle oxígeno a su padre