Aldo Miyashiro asumió toda la responsabilidad del ampay: “El culpable soy yo”

El conductor de ‘La Banda del Chino’ hizo un mea culpa en su programa y en su discurso trató de deslindar de la responsabilidad a Fiorella Retiz.

“Nadie me obligó a trabajar en esto y nadie me obligó a estar en la situación en la que estuve. Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz porque el responsable y el culpable soy yo. Yo soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, yo soy el hombre que no debió hacer eso, que no que no debió pasar ese caminito que pasó de un juego y que terminó en lo que vieron, esos besos, caricias, después hubo un desconcierto”

La periodista y Aldo Miyashiro están en el ojo de la tormenta tras haberlos captados en un ampay muy cariñosos. Y ahora usuarios recordaron una situación en la que la ex reportera de ‘La Banda del Chino’ confesaba que estaba teniendo un romance y podría ser con Aldo.

En aquella situación Fiorella Retiz estaba junto a Fiorella Méndez, quien también perteneció a la ‘encerrona’ en la que captaron al ‘Chino’ y a Óscar del Portal, siendo infieles. Exactamente fue un video en el que Fiorella Retiz grita a viva voz: “Mi corazón ya tiene dueño pero no puedo”.

En ese momento Fiorella Méndez se queda sorprendida con aquella afirmación y le pregunta a Fiorella Retiz si eso es cierto. “¿Sí?”, le dice. En ese momento Fiorella le responde “No”, con una sonrisa coqueta como si de una mentira se tratara.

No se sabe si lo de Aldo y la periodista es algo reciente o ya venían teniendo una relación clandestina desde antes. Lo cierto es que el día de hoy en ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro hará su descargo sobre este ampay.

