Ale Fuller habla de su ‘relación’ con Renato Rossini Jr. y su boda cancelada: «No me arrepiento»

Alessandra Fuller, se sinceró en una reciente entrevista, compartiendo detalles de su vida amorosa tras la ruptura con Francesco Balbi. Fuller, quien recientemente había anunciado su separación, destacó que no lamenta haber tomado la difícil decisión de cancelar su boda con Balbi. Y también habló sobre Renato Rossini Jr.. Te contamos los detalles.

Ale Fuller no se arrepiente de cancelar su boda

La famosa actriz y participante de «El Gran Chef Famosos», Ale Fuller, se sinceró en una exclusiva entrevista e hizo interesantes revelaciones. La artista contó todo sobre su vida amorosa post-ruptura con Francesco Balbi, y no se guardó nada.

La noticia más impactante: Ale Fuller está disfrutando al máximo su soltería En sus propias palabras: «No me arrepiento de haber cancelado la boda con Francesco. Fue una decisión difícil, pero me siento tranquila y orgullosa de haber tenido el coraje de priorizarme a mí misma». La actriz dejó claro que su enfoque está en vivir el presente y disfrutar de nuevas experiencias.

Mira también: Pablo Heredia se pronuncia sobre la ruptura de Ale Fuller: “No hay mal que por bien no venga”

¿Y qué hay sobre el amor? Ale Fuller no ha perdido la fe en el amor. «El amor es el motor más grande que mueve al mundo en todo sentido», aseguró. Y eso no es todo. También nos dio pistas sobre su futuro amoroso: «Soy sincera, me veo muy lejos de volver a vincularme en una relación. En mi caso estoy segura de lo que necesito, no me veo involucrándome en una relación a corto plazo».

Ale habla sobre su relación con Renato Rossini Jr.

Pero aquí viene la sorpresa del día: ¿Qué onda con Renato Rossini Jr.? Los rumores sobre una conexión especial entre ellos han estado circulando, pero Ale Fuller aclaró la situación: «Química y conexión hay, es un chico lindo y maravilloso. Es una persona con la que he conectado de cara a lo que ha sido el cierre de año. Actualmente, existe una amistad muy linda, es bonito tenerlo en mis días».

Ahora, con su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, Ale Fuller nos tiene pegados a la pantalla. La competencia está emocionante. «Siento que soy otra versión de mí misma en esta entrega y estoy decidida a ganar gracias a la experiencia ganada en la anterior temporada», confesó la actriz.

Mira también: “Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos”: ¿Renato Rossini Jr. manda indirecta a Ale Fuller?

La buena onda sigue fluyendo en la entrevista, y Ale Fuller reflexionó sobre el 2023, un año lleno de cambios significativos. «Ha sido un año muy fuerte y lleno de aprendizaje para mí, pero son aquellas etapas de la vida que más te permiten crecer y evolucionar como ser humano. Siempre hay una luz al final del camino si lo quieres».

Así que, Ale Fuller ha regalado unas declaraciones llena de sinceridad, sin remordimientos y con la promesa de seguir brillando en el mundo del espectáculo. Estaremos atentos a las sorpresas que nos dará esta estrella en ascenso.