Ale Fuller rompe su silencio tras ampay con Renato Rossini Jr.: «No planeo estar en pareja»

Ale Fuller finalmente se pronunció después del ampay con Renato Rossini Jr. en su depa. La actriz y modelo declaró para el programa «Amor y Fuego» y dejó claro que las cosas no son como parecen.

Ale Fuller lo dice claro: «Lo que se ve no es verdadero»

Ante las cámaras de «Amor y Fuego», Ale Fuller rompió el silencio y aclaró el chisme del momento: las imágenes que la mostraban besándose con Renato Rossini Jr. no reflejan la realidad. Según Ale, las cosas fueron sacadas de contexto y no son lo que parecen.

Con una sonrisa, la actriz soltó: «A Renato recién lo estoy conociendo. Una cosa no tiene que ver con la otra. La información se puede tergiversar. Tanto Renato como yo sabemos lo que pasó, se ha sacado de contexto. (…) Lo que se está mostrando no es verdadero». Esto se mostró como adelanto del programa.

«Yo retrocedo. Tanto Rena como yo sabemos qué es lo que ha pasado y cómo se ha sacado de contexto y entiendo porque te dan una narrativa tan redonda que crees lo que dice la televisión y por eso no me he desgastado tratando de explicar porque creo que tampoco corresponde», agregó.

La ex de Francesco Balbi también dio una primicia de su situación sentimental. Está soltera y feliz. Ale Fuller lleva cinco meses disfrutando de su soltería y centrada en sus proyectos. Para ella, no es momento de buscar pareja. «Estoy soltera hace 5 meses… No planeo vincularme con nadie, no planeo estar en pareja», dijo.

¿Infidelidad? Ale aclara su relación con Francesco Balbi

Pero eso no es todo, porque Ale Fuller también aclaró los rumores sobre su relación pasada con Francesco Balbi. Aunque consideró volver, decidió seguir su camino en busca de la felicidad. Ale dejó claro que no se trató de infidelidad, sino de caminos que tomaron direcciones diferentes.

«No, no se trata de una infidelidad. No va por ahí. Creo que simplemente la vida nos fue enseñando que nuestros caminos se estaban dirigiendo hacia lugares diferentes y está bien», comentó.

¿Pero que había dicho Renato Rossini Jr. tras el ampay? En «Magaly TV La Firme», el joven influencer soltó: «Ale es una chica súper linda. Aquí nadie ha cometido un crimen. Los dos estamos solteros y creo que cada quien puede hacer con su vida lo que quiere». Parece que Rossini Jr. no le dio mucha importancia al chisme y dejó en claro que cada quien hace lo que le da la gana.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. nos dejaron con la intriga sobre su relación, pero el público quiere más. ¿Habrá nuevos romance o más revelaciones? Estaremos pendientes para saber qué viene en esta emocionante situación.