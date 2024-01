Ale Venturo ‘trolea’ a Rodrigo Cuba tras divertido momento familiar con su hija: «Sometido»

En una tarde llena de risas y complicidad, Ale Venturo nos regaló un vistazo al lado más divertido de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba. La pareja, que celebró Año Nuevo con sus hijas, dejó ver su conexión única mientras compartían juegos y travesuras con su pequeña hija Aria, de 3 años.

Ale Venturo trolea al ‘Gato’ Cuba

Ale Venturo, la famosa dueña de ‘La Nevera Fit’, no dejó pasar la oportunidad de divertirse a costa de su pareja, Rodrigo Cuba, en una tarde de puras chicas durante la celebración de Año Nuevo. La empresaria compartió en sus redes sociales un hilarante momento en el que ‘trolea’ al futbolista mientras disfrutan de juegos con su pequeña hija Aria, de 3 años.

Ale, siempre llena de energía, no dudó en sacarle una sonrisa a todos al compartir un video en sus redes sociales. En este clip, vemos a Rodrigo Cuba sumándose con entusiasmo a las ocurrencias de Aria, aceptando usar una mascarilla facial y participar en otras divertidas situaciones. Y claro, Ale no pudo evitar dejar su comentario juguetón: «Un pepinillo, uy no, ja,ja,ja,. Ahora sí, quedó el SPA (risas)».

Mira también: ¿Ya son amigas? Melissa Paredes responde a fotografía de Ale Venturo junto a su hija

Pero la verdadera joya del día fue cuando Ale etiquetó a su amado como «Sometido». Este toque de humor y complicidad revela la armonía que existe en la pareja, desmintiendo cualquier rumor de crisis sentimental. La historia se llenó de risas y amor familiar.

Atrás quedan los rumores

En ese momento, Ale y Rodrigo demostraron que, a pesar de los rumores y polémicas del pasado, su relación está más fuerte que nunca. La empresaria y el futbolista negaron rotundamente cualquier problema, y este divertido episodio lo confirma.

Rodrigo Cuba también compartió un conmovedor video que muestra la unión y el cariño entre sus dos hijas, Mía y Aissa. En sus propias palabras, expresó: «Comenzar el año así, no tiene precio. Mis amores». Esto refuerza el mensaje de que la familia es la prioridad número uno para el futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Cuba (@gatocuba16)

Mira también: Rodrigo Cuba promociona negocio de Ale Venturo y usuarios lo vacilan: “Un sol más de emoción”

En resumen, Ale Venturo nos regaló un vistazo a su vida familiar llena de risas y amor. Este episodio no solo muestra la conexión entre la pareja, sino también la importancia que le dan a la unión familiar. Una historia que demuestra que el humor y el amor son la fórmula perfecta para superar cualquier rumor y disfrutar de la vida en familia.