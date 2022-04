Ale Venturo y el ‘Gato’ derrochan amor en redes y ¿Melissa y Anthony compiten con ellos?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ale y el ‘Gato’ Cuba compartieron tiernas imágenes de ambos juntos, y casi al mismo tiempo, Melissa y Anthony hicieron lo propio ¿Están compitiendo?

Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba pasaron un fin de semana muy juntitos y así quisieron compartirlo en redes sociales. La pareja tiene acostumbrados a sus seguidores a mostrar parte de su día a día sobre todo cuando están pasando buenos momentos juntos.

Recientemente Ale Venturo fue la encargada de compartir estas imágenes que llenaron de emoción a más de uno de sus seguidores. Pero el que no se quedó atrás fue Anthony Aranda, que exactamente dos horas después de publicación de Ale, él compartió unas fotos del fin de semana de playa que había vivido junto a Melissa Paredes, ex esposa del ‘Gato’ Cuba.

Incluso, el ‘activador’ en esa publicación decidió dejar un contundente para todos los que critican su relación con Melissa Paredes. En aquel mensaje dejaba en claro que a ellos no les afectan los malos deseos porque “este amor es nuestro y solo nuestro”, según el ‘activador’.

Cabe señalar que no es la primera vez que este tipo de comparaciones saltan a la luz, pues al ser Melissa la ex esposa del ‘Gato’, es casi inevitable. Parece que Anthony no está dispuesto a escuchar todo tipo de comentarios dado que los tiene activos solo para sus seguidores, y Ale por el contrario no ha restringido nada.

Mire también: Migraciones: Se suspendería sistema de citas para pasaporte a partir de junio

Como se sabe Rodrigo Cuba y Ale Venturo llevan juntos varios meses y han aprovechado cada momento que pasan juntos para publicarlo en sus redes pues hasta la hija de ambos han demostrado tener una bonita relación.

Es así que esta vez no fue la excepción por lo que Ale publicó en sus redes orgullosa de acompañar a su pareja a uno de sus partidos.

Como se sabe Rodrigo Cuba pertenece al equipo de Sport Boys por lo que Ale no dudó en vestir orgullosa la camiseta rosada como símbolo de apoyo a Rodrigo y a su equipo.

Al finalizar el enfrentamiento Sport Boys terminó victorioso con un gol a 0 contra Ayacucho FC por la fecha 10 de la Liga 1.

Horas mas tarde el jugador publicó un emotivo mensaje con fotografía de lo que fue su enfrentamiento.

«Esfuerzo y mucha voluntad para conseguir los objetivos», fueron las palabras de Rodrigo Cuba.

A lo que la respuesta de Ale no se hizo esperar con un «Tan lindo», mostrándose orgullosa de su pareja.

Además: Karen Schwarz buscará un entrenador de sueño para sus hijas: “Con este ritmo ya no puedo”