La modelo Alejandra Baigorria se mostró con un mejor semblante y compartió varios videos en su Instagram donde afirmó que su mamá, doña Verónica Alcalá, se encuentra más recuperada después de haber sufrió un grave accidente. Además, agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

“Sé que he estado totalmente desconecta, pero he estado enfocada en mi mamá y en todos los procedimientos que se tenía que hacer y en rezar. Son momentos muy difíciles para mí y quiero agradecer a todos por sus mensajes”, indicó la ‘Gringa de Gamarra’ en la popular red social.

“Quiero decirles que hoy me siento con muchos más ánimos y voy a empezar a hacer deporte. Mi mamita me ha dicho que me relaje, hoy hable con ella y está mucho mejor. Ella está luchando muchísimo, su estado es crítico, es delicado, pero ella está muy fuerte con ganas de salir de esta”, agregó.

Recordemos que la mamita de Alejandra pasó por el quirófano por segunda vez ayer en la tarde y todo indicaría que la operación fue un éxito.

RECUPERACIÓN SERÁ LARGA

La empresaria contó que la recuperación de su madre va tomar un tiempo y confía que todo va a salir bien para su progenitora.

“Este procedimiento va a ser un poco largo, pero ojalá con todas las fuerzas y oraciones que estamos teniendo de parte de todos ustedes (seguidores) y de la familia, ella salga adelante con la fortaleza que tiene”, concluyó.

LLORÓ POR MAMITA

Cabe mencionar, que ayer la empresaria contó en ‘Esto es guerra’ que la salud de su madre se complicó debido a que en la segunda intervención médica le encontraron “otra cosa que afectó la parte torácica” y no pudo evitar quebrarse al hablar de su salud.

“Mi mamá está bastante débil, pero sigue con su buen humor, sigue pidiendo leer, que la peinen, que la traigan su pijama bonita. Ella está luchando bastante, ella es una mujer muy fuerte… Lamentablemente son momentos difíciles y es increíble como una simple caída puede causar tantas cosas”, indicó con la voz entrecortada.

