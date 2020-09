Alejandra arremete: “Rafael Cardozo es una manzana podrida”

Compartir Facebook

La ‘rubia de Gamarra’ continúa molesta por la decisión de los combatientes al mandarla a ella a los guerreros, pese a que saben que Alejandra es ‘Combate corazón’.

La integrante de Esto es Guerra mandó un mensaje a sus seguidores sobre la división de equipos en el reality.

“Quiero dejar en claro que yo soy y siempre será combate corazón, porque nunca me voy a olvidar que en Combate yo me hice. Mi nombre se hizo en Combate, yo fui la mejor competidora en Combate y si estoy en los guerreros no es por mí, es porque el equipo me mandó para los guerreros.

Como se recuerda, Alejandra y Said Palao pasaron al equipo de Los Guerreros, pero la empresaria de Gamarra afirma que lo hicieron porque Rafael Cardozo manipuló al equipo.

“Ellos no se dan cuenta que Rafael es tan inteligente que manipuló a todos y ni dejó hablar a Pancho, que en el equipo es “la imagen de Combate”.

Además, ‘Ale’ dijo que ese equipo –aludiendo a los rojiverdes- no es Combate. “Ese equipo no tiene la magia de Combate. Con Rafael que es la manzana podrida, ahora es todo podrido ahí”.

Finalmente, la rubia sacó pecho por Said y mencionó que Rafael no confía en él, por eso no lo eligió. “Es una pena”, concluyó.

