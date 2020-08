Alejandra Baigorria a Said Palao: “¿Qué me dijiste en la orejita?”

Compartir Facebook

La modelo Alejandra Baigorria y Said Palao se enfrentaron en un juego en ‘Esto es guerra’ y ganaba la persona que hacía reír al otro. Ante ello, la empresaria sorprendió a todos al preguntarle algo privado al chico reality para llevarse el punto.

“¿Qué me dijiste ayer en la noche?”, le preguntó a la ‘Rubia de Gamarra’ a Said, quien se mostró asombrado y respondió: “nada”.

A lo que ‘Ale’ le dijo si estaba seguro que no le había dicho “nada”. “Te dejé en tu casa”, indicó Said, mientras que la modelo le consultó: “¿En la oreja qué me dijiste?

“Te dije bastantes cosas”, confesó el mayor de los Palao, mientras que Baigorria le decía con una risita pícara: “¿Qué no aguantabas?

“Muchas cosas”, admitió sonrojado Said, generando una sonrisa en el rostro de la ‘Gringa de Gamarra’.

NO SE APURA

En una reciente entrevista la modelo afirmó que con Said se están conociendo y no tiene apuro en tener una relación. Incluso, de no darse un romance con su compañero de ‘Esto es guerra’ seguirían siendo amigos.

“Estamos súper relajados, tomando las cosas con calma y pase lo que pase no queremos perder la amistad. Nosotros siempre nos vamos a llevar bien. Las cosas claras, nosotros nos estamos conociendo, no hay nada más allá. De repente funciona, de repente no, vamos a ver qué pasa”, aseveró.

“SOY CELOSA”

Hace unos días Alejandra respondió diversas preguntas de sus seguidores y confesó que es una persona celosa. Aunque, ha aprendido a controlarse porque si alguien te quiere engañar lo va a hacer igual.

“¿Ale que tan celosa te consideras?”, le consultó un seguidor a la ‘Rubia de Gamarra’, a lo que ella respondió: “La verdad que sí, he sido hace tiempo muy celosa, pero con los años y las experiencias he aprendido que no te llevan a nada. Igual si te la quieren a hacer (engañar), te la van a hacer”.

