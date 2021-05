Compartir Facebook

Alejandra Baigorria fue clara con el Tribunal de Esto es Guerra y afirmó que de llegar al set Macarena Vélez, ex de Said Palao, ella no aguantará semejante jale y se irá del reality.

La rubia de Gamarra se molestó por una atribución del Tribunal en pleno programa y destacó que: «Claro después de haberle metido toda la cizaña, le pregunta, qué inteligente el Tribunal».

Al escuchar esto, la chica reality tuvo una rápida respuesta por parte de los directivos: «¿Quién está hablando? Pueden apagarle en micro por favor estoy hablando con el señor Mario y la otra se mete … Le recuerdo señorita que vamos a traer otra mujer, y me encantan las mujeres increíbles… Pero creo que se vería un muy bonito enfrentamiento».

Sin embargo, Ale comenzó a hacer gestos en señal de fastidio y que terminaría yéndose del lugar de suceder esta situación.

RUBIA DE GAMARRA LLORÓ TRAS PASAR A COMBATIENTES

En un nuevo programa de Esto es Guerra, Alejandra Baigorria dio de qué hablar y es que luego de que fuera desplazada por Melissa Loza para el equipo de los Guerreros y ella fuer asignada a los Combatientes entró en llanto.

Pese a haber llegado recientemente a las filas del programa, la rubia de Gamarra se mostró afectada luego de Yaco Eskenazi no la eligiera para formar parte de su equipo.

«No quiero que malinterpreten mis lágrimas, quiero explicar por qué. No es que no quiera estar en los combatientes, al contrario ahora voy hacer una promesa como lo hice antes», indicó.

«Pero a mi me duele que yo haya levantado la copa con lo guerreros y le dije al capitán de ese entonces que yo iba a ganar esa copa antes de ganar ese circuito que nadie creía que iba a ganar y lo gané», agregó poco después.

