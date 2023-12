Alejandra Baigorria anuncia demanda contra Onelia Molina: «Lo verán mis abogados, tengo una imagen»

La batalla en «Esto es Guerra» se pone más intensa que nunca. La reina de Gamarra, Alejandra Baigorria, ha dicho «basta» después de que Onelia Molina la señalara como la causante de su fractura de dedo. Por ello, anunció una demanda hacia la también chica reality.

Alejandra Baigorria anuncia que demandará a Onelia Molina

En el marco de la recta final de «Esto es Guerra», la competencia llega a niveles más candentes que nunca. Alejandra Baigorria no se quedó con los brazos cruzados después de que Onelia Molina anunciara su ausencia temporal por una fractura de dedo. Y es que, según la versión de Molina, Alejandra sería la causante de tan dolorosa lesión.

En una entrevista exclusiva con «Más Espectáculos», Alejandra Baigorria soltó la bomba: «Todo eso ya lo van a ver mis abogados porque hay puntos muy importantes y fuertes. Me he quedado muy sorprendida y molesta. No voy a gastarme hablando, las medidas se van a tomar de otra forma, yo tengo una imagen».

Y eso no es todo, amigos. ¡Prepárense para el drama legal! La ‘Reina de Gamarra’, con más de 10 años en el ruedo de la competencia, decidió llevar la pelea a los tribunales. La cosa se pone tan seria como un final de telenovela.

«He competido once años de mi vida con muchas competidoras y nunca he tenido ningún problema, inclusive, hasta yo me he roto el tendón y todo y jamás se lo ha adjudicado a nadie», dijo.

Baigorria no quiere que manchen su buena reputación en el reality y, como ella misma dice, «no voy a permitir que nadie venga a afectar mi imagen».

¿Qué dijo Onelia Molina?

La cosa se pone más picante que salsa de tomate. En una entrevista con «Más Espectáculos», Onelia Molina sacó más trapitos al sol: «Ella fue la que me fracturó el dedo en un juego que me lanzó al piso. Otro episodio que tuvo ella, nunca lo conté, nunca lo dije. Estuve aguantándome el dolor por mucho tiempo. Fui a la semifinal con un dedo roto».

Así que, prepárense para una guerra total en «Esto es Guerra». ¿Quién será la ganadora en esta batalla? Solo el tiempo lo dirá, pero estaremos pendientes de este enfrentamiento entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina que comenzó en un reality y parece que se irá a los tribunales.