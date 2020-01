Alejandra Baigorria anuncia nuevo juicio contra Guty

Alejandra Baigorria se mantiene firme en su posición y no dejará que las recientes revelaciones que hizo Guty Carrera sobre ella la afecten. La rubia cuestionó la credibilidad del modelo y anuncio que tomará acciones legales.

“No me interesa porque la verdad de quien viene y la credibilidad que tiene es nula. A mi familia sí le molestó porque definitivamente hay cosas que no deben ser, pero mis abogados ya tomaron cartas en el asunto y la cosa viene fuerte, no para mí, obvio”, dijo en ‘En Boca de Todos’.

Alejandra reiteró que se mantendrá firme en su posición y dijo que “hará valer sus derechos como mujer que se debe hacer respetar”. Asimismo, dijo sentir pena por tener que demandar por segunda vez a Guty y recordó que ella había dejado las cosas tal y como estaban.

Baigorria no está sorprendida por haber sido nombrada en varias preguntas hechas al modelo en el programa de televisión pues este no tiene otro tema de que hablar.