Alejandra Baigorria anuncia su retiro de «Esto es Guerra» para el 2024: «No voy a tener tiempo»

Resulta que la empresaria y guerrera de corazón Alejandra Baigorria ha anunciado que se baja del barco de «Esto es Guerra» para el próximo año. ¿Por qué? Porque va con todo en su faceta de empresaria de moda.

Alejandra Baigorria no volvería a «Esto es Guerra»

Después de ser una competidora incansable en programas de competencia por más de 11 años, Alejandra Baigorria ha decidido que el 2024 será un año sin cámaras y retos extremos.

En una charla, Alejandra nos contó sus razones: «Siendo sincera, (Esto es Guerra) no está en mis planes ahorita. El crecimiento de mi empresa ha sido bastante grande este año, va a demandar mucho tiempo de mí y de repente no voy a tener tiempo».

La moda llama a su puerta. Alejandra no oculta que su marca de ropa está en su mejor momento, y eso la hace replantearse sus prioridades. «No es por Onelia, no sabemos si ella estará tampoco. Más allá de una necesidad de trabajo, es porque yo me siento viva para la competencia, es por eso que siempre regreso. ¿Por qué me gusta pelear? También, no lo voy a negar, yo soy una mujer con mucho carácter», reveló.

Y para aquellos que piensan que Alejandra Baigorria se queda sin competencia, no se preocupen. La guerrera deja claro que su retiro no es por falta de energía para la lucha, sino por el ajetreo que implica dirigir su exitoso negocio de moda. La adrenalina de los circuitos dejará espacio a los diseños de moda.

Alejandra habla de Onelia Molina y «EEG»

Y hablando de competencia, Alejandra no se guardó nada al hablar de Onelia Molina. ¡Fuego en la pista! «Tengo 11 años de experiencia en realitys, me di cuenta que no está preparada para competir, le falta mucha preparación, deberían ponerla con alguien nueva, para mí no ha dado de talla», soltó sin pelos en la lengua.

Pero aquí no acaba la historia. Alejandra Baigorria aprovechó para responder a aquellos que critican el esfuerzo de los chicos reality. ¡Les mandó con todo! «Me gustaría meterlos en estos circuitos, demanda mucho esfuerzo. Estamos callando bocas», dijo con firmeza.

Y como un capítulo más de su vida, Alejandra adelanta que no habrá boda simbólica a falta de tiempo. Para ella, cuando es boda, es boda, ¡sin rodeos!

Para cerrar con broche de oro, la empresaria tiene planeado un viaje largo para fin de año junto a su hermano Said Palao y Facundo González. ¿Destino secreto? Así es. Pero promete que será un vuelo largo, así que preparémonos para más noticias en el 2024 con esta guerrera y empresaria que no para de sorprender.