Alejandra Baigorria arremete: «Perú será el nuevo Venezuela»

Alejandra Baigorria no pudo contener su ira al conocer el flash electoral de las Elecciones Generales 2021 y es que para ella nos convertiremos en la nueva Venezuela.

“No puedo creerlo, qué le pasa al país, o sea un izquierda que no sabe ni sacar un presupuesto quieren que sea presidente, por eso estamos así”, comentó en redes sociales.

Poco después, arremetió contra Pedro Castillo: “Perú el nuevo Venezuela que bestia porque seremos así. Esto es lo que está eligiendo el Perú”.

“Perú será el nuevo Venezuela. Qué horror, qué le pasa a la gente, ¿lo han escuchado hablar? ¿Han visto sus ideales? ¿Han investigado lo que es Castillo?”.

ASADA CON REPORTERO POR CONSULTA DE PLAGIO

Se corrió. La “Gringa de Gamarra”, Alejandra Baigorria, no quiso pronunciarse sobre la demanda que le han impuesto por supuestamente plagiar unos modelos de zapatos a una empresaria para venderla como creación propia.

Al ser abordada por un reportero de “Amor y Fuego”, la pareja de Said Palao mostró su incomodidad sobre las acusaciones que recaen sobre ella. Incluso, indicó que el periodista no puede venir a “asustar” tanto a Alejandra como a su amiga al venir a pedirle declaraciones.

“No puedes hacer eso. No puedes venir así a asustarme de la nada. Me has asustado a mí y a mi amiga. Pero has salido del carro asustándome. Si tu vienes y me dices: ‘Alejandra ¿te puedo hacer una entrevista?”, mencionó Alejandra Baigorria.

A pesar que el reportero se disculpó por el “impase” que pudo haber sentido la “Gringa de Gamarra”, la “chica reality” prefirió hacer oídos sordos a las preguntas que le realizaba, pues se excusó diciendo que no declaraba a otro canal.

