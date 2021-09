Alejandra Baigorria asegura que no presiona a Said Palao para tener hijos: “Yo lo tomo a chiste”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

‘Ale’ se cansó de las críticas por los peculiares deseos de cumpleaños que tuvo y salió a decir que ella no presiona a Said para hacer nada.

Alejandra Baigorria sorprendió a todos al desear casarse y tener hijos cuando sopló las velitas en su cumpleaños. Esos deseos le valieron una gran cantidad de críticas por presuntamente estar presionando a Said a formar una familia con ella.

“Yo lo tomo a chiste, hay siempre gente en los comentarios ‘ay, que por qué lo presionas’. Saben que ya lo tenemos claro, Said y yo tenemos planes a futuro, lo tenemos clarísimo y nosotros nos bromeamos así porque justamente son bromas, son cosas del momento, nos hemos reído todos”, señaló ‘la Baigorria’.

Asimismo asegura que está muy feliz de poder bromear con Said sobre ese tipo de temas sin que él sienta incomodidad alguna. La ‘gringa de Gamarra’ tiene ganas de casarse y tener hijos, y que no hay porqué alarmarse con esa decisión.

“Me encanta poder tener esa confianza con él. Él sabe y todo el mundo sabe que yo quiero ser mamá y me quiero casar en algún momento, él también lo ha dicho y creo que es algo normal. No nos pongamos como ‘ay, qué horror’”, comentó Alejandra.

Además: Flavia Laos le responde a todos sus ‘haters’: “No me van a herir”

¿Cómo va la relación de ‘Ale’ y el ‘Samurai’?

Alejandra reveló algunos detalles de la relación que hasta el momento parece ir viento en popa. Y ella dijo que aunque no lo parezca Said es muy cariñoso con ella cuando están en la intimidad.

“Él es más cariñoso que yo, solamente que él es como entre nosotros. Y me gusta porque así me deja ser en el canal, no estamos pegados todo el tiempo, llegamos a la casa parece koala y hace esas sorpresas que nadie, ni yo me esperaba”, confesó Alejandra.

“Me gusta porque hace las cosas que a él le nacen cuando a él le nacen. Cada uno tiene sus tiempos y creo que está demostrando bastante con eso”, finalizó la ‘gringa de Gamarra’.

Mire también: Ignacio Baladán se confiesa: “Estoy soltero y tranquilo”