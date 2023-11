«Se para burlando de mí», Alejandra Baigorria decide no competir contra Onelia en ‘EEG’

Alejandra Baigorria se cansó de las burlas de Onelia Molina y decidió no quedarse callada en el último programa de ‘Esto es Guerra’ tras haber sido víctima de los malos tratos de la pareja de Mario Irivarren.

La ‘rubia’ de Gamarra protagonizó un tenso momento en el reality de competencia aseverando que no volvería a enfrentarse a Onelia por las continuas faltas de respeto que ya no piensa tolerar.

Harta de Onelia

Alejandra Baigorria se cansó de los malos tratos de Onelia en el programa y es que según la rubia, la odontóloga venía burlándose de cada error que cometía en una de las competencias de preguntas.

Es así que al enfrentarla con Molina la empresaria se negó a participar y recalcó que asumiría las consecuencias de sus actos ya que primero debe hacerse respetar.

«Es mi decisión mía en mi trabajo, ustedes tomen la sanción correspondiente y no deseo concursar con la señorita por los motivos que ya dije», empezó diciendo la empresaria.

Por su lado, Onelia no se quedó callada y se defendió afirmando que ella siempre se ríe siempre en el programa y no es por nadie en especial.

«Yo no te hablo yo no soy tu amiga, en el trabajo yo llevo un buen ambiente laboral con todos», acotó.

Además, Alejandra aseveró que ella siempre se ha disculpado con las personas que ofende incluyendo a Onelia.

«Yo si cuando he tenido que pedirte disculpas lo he hecho», recalcó.

Finalmente, la rubia de Gamarra decidió no competir contra Onelia por lo que la producción decidió descontar 500 puntos al equipo de los combatientes por el comportamiento de Baigorria.

Eternas enemigas

Onelia Molina se ha convertido en la principal rival de Alejandra Baigorria. Ambas se enfrentan constantemente en todas las competencias y juegos y es algo recurrente ver los “choques” explosivos que hay entre las dos.

Sin embargo, muchas veces la situación se ha salido de las manos como hace un par de programas, donde Alejandra Baigorria se fue con todo en contra de Onelia Molina y ambas terminaron en el piso.

Alejandra Baigorria, conocida por su vehemencia, fue con todo en contra de Onelia Molina y no dudó en agarrarla y no dejarla avanzar, tal cual pelea de lucha libre se tratara. Por más intentos de la novia de Mario Irivarren de salir de la situación, fue imposible, e incluso terminaron en el suelo producto del forcejeo.

Esto no fue del agrado de Onelia, quien cuestionó la reprochable actitud de Ale Baigorria y no dudó en pedir una revancha. “Si tú vas a ir así, yo voy peor. Tengo fuerza, así que normal, vamos”, señaló la ex de Diego Chávarry.