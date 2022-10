Alejandra Baigorria defiende de críticas a competidores de EEG

Compartir Facebook

La combatiente Alejandra Baigorria sacó cara por sus compañeros del reality de competencia, luego de que los tildaran de “dinosaurios” y “arma vasitos”.

Alejandra Baigorria lleva 10 años en los reality de competencia. (Foto: Difusi´ón)

¡Los defendió a capa y espada! “Esto es Guerra” continúa con sus competencias para definir a los mejores competidores del reality. De esta manera, el reality de competencia busca balancear los equipos de cara a lo que será la gran final de la temporada 2022.

En tal sentido, uno de los enfrentamientos más polémicos fue el que protagonizaron Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría. Ambas compitieron el pasado lunes y la ganadora fue “La Reina Pozuzo”. La alegría le duraría poco Ducelia, ya que, al día siguiente, mediante unos videos, se pudo visualizar que no realizó la competencia correctamente.

Esto le dio la oportunidad a Alejandra Baigorria para buscar su revancha. La “Gringa de Gamarra” consiguió derrotar a Ducelia y aprovechó en mandar un contundente mensaje a los detractores del reality.

“Algo que tienen que saber y lo tienen todos nuestros chicos y nuestras chicas, y Ducelia también, que es espectacular, es perseverancia, disciplina, pasión. Por eso estamos aquí y por eso te hacemos entrega de esta medalla, porque te la mereces”, dijo Johanna San Miguel a Alejandra Baigorria.

“Así es, es tremenda luchadora y a nosotros nos gusta verlas así, verlos así a todos. Compiten hasta el final, se esfuerzan y nunca bajan la guardia y demuestran de qué están hechos”, comentó Renzo Schuller. El conductor le consultó a Alejandra Baigorria qué opinaba sobre las críticas contra la edad de algunos competidores.

“La verdad que yo sé que hay muchas críticas al programa, muchas críticas a nosotros los competidores desde A hasta la Z. Pero creo que nadie puede saber bien el trabajo que hacemos nosotros más que nosotros mismos. Estamos aquí rompiéndonos con lesiones, con dolores», indicó la «Gringa de Gamarra».

Mira aquí:

«Yo creo que mucha gente puede decir arma vasitos, saca tuerquitas, pero esto es mucho más que eso. Vivir con esos dolores es bien difícil, entonces no juzguen sino pónganse la mano en el pecho porque este es un trabajo bastante fuerte y que no todos, absolutamente no todos, es más, muy pocos lo pueden hacer”, agregó Alejandra.

“Si alguien critica tanto el trabajo a alguien es porque de repente le gustaría estar ahí, le gustaría estar haciendo en este caso lo que tú haces, que es competir como todos los chicos y chicas aquí en el programa”, concluyó Renzo Schuller.