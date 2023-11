Alejandra Baigorria defiende su colección de ropa de críticas en redes: «Por eso el Perú está así»

¡Atención, gente fashionista! Alejandra Baigorria, la reina de Gamarra, lanzó su nueva línea de ropa «IQUITOS BORA» inspirada en la cultura amazónica, ¡pero las críticas en redes no se hicieron esperar! La empresaria viajó hasta Iquitos para presentar sus diseños, pero algunos internautas no están nada contentos y la criticaron. Alejandra respondió con todo.

Nueva colección de Alejandra Baigorria recibe críticas

Alejandra Baigorria, la ‘Gringa de Gamarra’, lanzó su nueva línea de ropa «IQUITOS BORA» inspirada en la Amazonía, ¡y las redes sociales están que arden! La empresaria se aventuró hasta Iquitos para presentar sus nuevos diseños, pero no todo fue piropos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Baigorria A. (@alejandrabaigorria)

Mira también: “No te lo voy a permitir”, Alejandra Baigorria explota contra Rafael Cardozo tras falta de respeto ¿Qué hizo?

En su Instagram, Alejandra explicó que la colección busca promover el turismo peruano, destacando la belleza de la Amazonía y la cultura de la tribu Bora. Pero, ¡oh sorpresa!, muchos le tiraron con todo. ¿La razón? Dicen que la ropa no tiene nada que ver con la selva y que parece más de Gamarra que de la comunidad Bora.

Las críticas no se hicieron esperar, y los comentarios en la cuenta de la empresaria no tuvieron piedad. Algunos señalan que «no entienden qué tiene que ver esos modelos con la selva», otros creen que «la tribu Bora no tiene nada que ver con esos jeans». ¡Vaya!

Alejandra responde críticas

Pero Alejandra, siempre lista para la pelea, no se quedó callada y salió al frente. La ‘Gringa de Gamarra’ defendió su propósito de impulsar el turismo y argumentó: «Como se nota que no entienden nada o que solo quieren por cosas negativas, por eso el Perú está así, porque no se apoyan entre peruanos, sino atacan». ¡Plop!

Luego, una usuaria le comentó: «Lindos vestidos, pésima publicidad con la comunidad, no se entiende para nada el concepto».

Ante ello, Alejandra contestó en defensa de su colección.«Entonces para la próxima lo hago fuera del país y listo!! La verdad es increíble se hizo con la intención de mostrar nuestras comunidades, nuestra selva con los paisajes que se vea que en el Perú hay lugares bellos!! Por último, lograr que otras marcas o influencer quieran ir allá a tomar fotos o algo generando turismo para ellos!! Pero nada les parece correcto nunca por eso el país está así !! Y si lo hago en otro país me critican diciendo hay porque no lo haces en tu país !! Total??», escribió.

Esta no es la primera vez que Baigorria se enfrenta a las críticas. La empresaria, con más de 15 años en el negocio, ha superado varios obstáculos en el competitivo mundo de la moda. En una entrevista anterior, Alejandra compartió su secreto para mantenerse en el juego: «No rendirse y siempre recordar los sueños y metas». ¡Qué poder!

Mira también: ¡Seguirá con su demanda! Guty Carrera volvió al Perú para continuar su disputa legal contra Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria, además de sus batallas en la moda, también ha estado en el ojo del huracán por su relación con Said Palao. Pero, como buena guerrera, no teme a los haters y sigue adelante con sus proyectos.

Así que ya saben, amantes de la farándula, la moda y los chismes, ¡la ‘IQUITOS BORA’ de Alejandra Baigorria está dando que hablar! ¿Qué opinas de esta batalla de estilo en las redes? ¡Cuéntanos!