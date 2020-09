Alejandra Baigorria dona sangre a su madre: “Todo por ti, mamita”

Compartir Facebook

La modelo Alejandra Baigorria viene viviendo momentos complicados debido a la delicada salud de su madre, doña Verónica Alcalá, quien se encuentra internada en una clínica local tras sufrir un grave accidente.

A través de su cuenta de Instagram, la ‘Rubia de Gamarra’ ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir un video donde sale donando sangre para su progenitora. En las imágenes se puede apreciar el brazo de la empresaria conectada a una sonda.

“Todo por ti, mamita”, escribió debajo del clip la integrante de ‘Esto es guerra’ y minutos después colgó la foto de un rosario. Cabe mencionar, que debido al accidente de su madre la modelo ha pedido a sus fans que oren por la salud de su mami.

VOLVIÓ A ‘EEG’

Tras ausentarse varios días del reality por el accidente de su madre, ayer la modelo regresó a ‘Esto es guerra’ y manifestó que se encuentra tranquila, pues su progenitora se viene recuperando favorablemente.

“Mi mamá está de buen ánimo, está consciente, sabe qué día estamos. Cada progreso mínimo es muy bueno. Es paso a paso. Ella es fuerte, ya está en manos de Dios y de los doctores”, indicó.

La empresaria mencionó que después de las dos operaciones que se ha sometido su mami, los médicos no saben si más adelante necesite otra intervención.

SAID NO LA DEJÓ SOLA

Asimismo, agradeció las muestras de cariño que ha recibido del público y de sus amigos, pero sobretodo resaltó la compañía del su ‘amigo mágico’ Said Palao.

“Mucha gente me ha escrito. Said me ha acompañado en este proceso que ha sido bastante difícil. Hay muchas cosas que no he podido hacer porque estaba nerviosa y angustiada, pero he sacado la fortaleza de mi mamá y a seguir adelante y toda la fe para que ella se recupere”, mencionó Alejandra.

