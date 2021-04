¿Alejandra Baigorria estaría embarazada de Said Palao?

Compartir Facebook

Alejandra Baigorria está dejando la duda a cientos de sus fans y es que, luego de anunciar que estaba mal de salud, muchos de ellos comenzaron a especular sobre un posible embarazo.

Es así que decidieron preguntárselo a la propia Baigorria, quien se adelantó en negar la situación y asegurar que era imposible que algo sucediera.

“No chicas, embarazada es imposible. Es más, estoy con un peso muy bajo. Miren cómo me queda mi ropa de grande. Como les dije estoy con un tema de tiroides y hormonas», sostuvo.

‘ESTOY FREGADA’

La exchica reality Alejandra Baigorria decidió utilizar sus redes sociales para dar a conocer los problemas de salud que padece. Este hecho preocupó a sus fans, quienes le mandaron mucho ánimo y desearon pronta recuperación.

La empresaria confesó sentirse deprimida por los problemas que tiene. Sin embargo, se encuentra a la espera de que su médico la dé de alta para retomar sus actividades cotidianas.

“La verdad es que no estoy entrenando, estoy súper triste por eso. No les he contado, pero tengo un problema en la musculación y también un tema de tiroides. Tengo un problema médico de mi tiroides, de mis hormonas y estoy con una alimentación diferente, estoy bajando de peso, estoy sin músculos”, dijo la ‘rubia’.

