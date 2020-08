Compartir Facebook

La modelo Alejandra Baigorria es una de las empresarias de ropa más exitosa en nuestro país, pero reveló que en algún momento estuvo a punto de irse a la quiebra y manifestó que uno nunca debe dejarse vencer por los obstáculos.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado. Hay altos y bajos, pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, de crecer, de reinventarse”, indicó la ‘Rubia de Gamarra’.

ALIENTA A EMPRENDEDORES

Asimismo, la chica reality aconsejó a los empresarios peruanos a luchar por sus sueños y no tener envidia por el éxito de los demás.

“Hay competencia, siempre va a haber, pero uno nunca debe mirar al lado, debe pensar que el sol sale para todos… Cuando uno ayuda y no está lleno de envidia, le va mejor”, aseveró la integrante de ‘Esto es guerra’.

“VENGAN EN ORDEN”

Después que el Gobierno permitiera la reapertura de los centros comerciales de Gamarra, la modelo aconsejó a sus clientes respetar los protocolos de bioseguridad para no contagiarse del coronavirus y pidió mesura para que no haya aglomeraciones.

“Les pido mesura y tranquilidad. No venga todo el mundo porque si no nos cierran Gamarra. A los mayoristas que quieran venir a reactivarse con las ventas, ya lo saben, vengan en orden, estén tranquilos, siempre manteniendo el metro de distancia y con su mascarilla”, dijo Baigorria en Instagram.

APROBADA POR SUEGRITO

De otro lado, el papá de Said Palao ve con buenos ojos la relación de Alejandra Baigorria y su hijo, y le dio su bendición a la parejita.

“Se le ve que es una chica emprendedora, trabajadora. Se ve que es muy buena chica”, respondió el padre de Palao al ser consultado sobre qué piensa de la modelo.

