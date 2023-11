«No te lo voy a permitir», Alejandra Baigorria explota contra Rafael Cardozo tras falta de respeto ¿Qué hizo?

Alejandra Baigorria nuevamente pasó un desafortunado momento en el programa de Esto es guerra al sufrir un impase con Rafael Cardozo.

Y es que al parecer el brasileño se pasó de la raya con la popular ‘Gringa de Gamarra’ esto terminó enfureciendo Alejandra quién no se quedó de brazos cruzados y tuvo su venganza.

No aguanta pulgas

El día de ayer en el último programa de Esto es guerra se enfrentaron Alejandra Baigorria y Rafael Cardozo ambos protagonizaron un tenso momento en el programa.

Y es que en una de las competencias Rafael Cardozo retó a Alejandra Baigorria en la competencia, sin embargo, al perder la rubia el brasileño le aventó arena y engrudo que terminó pegándose en su cabello.

Esto enfureció de inmediato a Alejandra quién detuvo el programa para hacer un grave reclamo en contra de Rafael.

“No y no y no y no. Si esto lo dejan pasar, no regreso más”, amenazó la ‘Barbie de Gamarra’ y afirmó que no lo va a permitir. “Ahora cómo me saco este engrudo de la cabeza. Esto no te lo voy a permitir”, le reclamó evidentemente molesta.

Por su lado, Rafael no quiso disculparse, pero al cabo de unos minutos lo hizo, pero de forma ‘cachacienta’, esto provocó la ira de Alejandra quien no contenta con la disculpa fingida tomo un balde de lodo y engrudo para tirárselo a Rafael.

El brasileño no pudo hacer nada al respecto debido a que él había hecho lo mismo primero con la ‘Rubia de Gamarra’.

Se la tiene jurada a Onelia

Uno de los nuevos clásicos que se vive en Esto es Guerra es el enfrentamiento entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina. La llegada de Rafael Cardozo hizo que esta rivalidad comience, ya que el brasileño empezó a “picar” a ambas competidoras.

En sus redes sociales, tras un tenso enfrentamiento entre ambas, la “rubia de Gamarra” decidió compartir un post en referencia a lo ocurrido en el programa. Baigorria acusó a Onelia de ser una persona que, aparentemente, tendría malos deseos en su contra.

“Buenas vibras. Actúa con el corazón limpio sin mentiras ni envidias y te irá bien en la vida. Son 35 años de mi vida llena de problemas, pero jamás con malos deseos a nadie, ¡JAMÁS! Para mí es la ley de la vida”, señaló Alejandra Baigorria en sus redes sociales.

Esta sería una indirecta para Onelia Molina, ya que, en pleno programa en vivo, Alejandra Baigorria acusó a la enamorada de Mario Irivarren de ser una persona falsa. Además, señaló que solo “Dios y el tiempo le darán la razón” respecto a las acusaciones en contra de la arequipeña.