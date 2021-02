Alejandra Baigorria le da su bendición a la Yaha y su exchocolatero

Compartir Facebook

Pese a que estuvo a punto de convertirse en su esposa, hoy no quiere saber nada de él. Alejandra Baigorria aclara que hoy en día vive momentos de felicidad a plenitud al lado de Said Palao, por lo que ni se preocupa si su ex inicia una relación con Yahaira Plasencia.

En una entrevista para América Espectáculos, la chica reality fue consultada sobre si le parecía correcto que su ex Arturo Caballero y la ‘Reina del totó’ estuvieran en saliditas, a lo que ella respondió:

«Es que a mi no me tiene que parecer, le tiene que parecer a ellos dos, la verdad yo soy una persona que cuando superas algo en la vida, ya no me importa, entonces el problema es cuando te sigue importando”, indicó al respecto.

“No me interesa, estoy feliz, viviendo mi momento. El problema es cuando una queda resentida porque todavía siente algo por la otra persona, cuando no sientes nada, no hay ningún problema», dijo Alejandra.

SAID ES EL HOMBRE DE SU VIDA

En una nueva edición de Esto es Guerra, la chica reality dice que su relación con Said, desde que le pidió ser su enamorada antes de tirarse por paracaidismo, está mejor que nunca y hasta confesó que piensa que es el amor de su vida.

“Ni por aquí me lo imaginé, pero bueno le nació y yo soy la más feliz… Ahora es el hombre de mi vida, yo la verdad vivo mi momento día a día. Ahorita es la persona que quiero, con la que estoy feliz, con la que disfruto y esperemos que sea para mucho tiempo más”, destacó feliz.

