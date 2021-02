Alejandra Baigorria: “Nadie trunca mis sueños”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al parecer, la pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao estarían distanciados en esta segunda cuarentena. Así lo dejaría entrever los famosos chicos reality, quienes ya no lucen fotos ni videos en sus redes sociales.

A eso se le sumaría los mensajes subliminales que la rubia envió a través de Instagram, donde cuenta que está feliz de estar sola en su departamento, pese a que ella convivía con el combatiente.

Mira además: Diego Chávarri sobre su sorpresiva pedida de mano: “Me salió natural”

Asimismo, Alejandra Baigorria realizó unas contundentes declaraciones con respecto a sus ganas de ser madre, tras posible alejamiento de Said, asegurando que no depende de ningún hombre para cumplir sus sueños.

“Yo no hablo de fechas, siento que ahora es complicado por el tema de la pandemia. Cuando yo lo sienta, lo voy a hacer. Como digo, no es por nada, pero es con o sin pareja, yo lo voy a hacer porque es mi deseo. No me voy a morir sin tener mi hijo o mi hija o mis hijos”, aseveró. Alejandra Baigorria

Entérate de más: Tepha Loza revela haber sido infiel una vez: «Me arrepentí»

Además, la joven empresaria resaltó que nadie puede truncarle el sueño de ser madre, asegurando de que, si no encuentra al amor de su vida, evaluará todas las opciones para serlo.

“Creo que nadie puede truncarte tus sueños y no tengo que depender de un hombre para que mi sueño sea real. Si no encuentro al amor de mi vida, si alguien no comparte ese mismo sueño conmigo, si alguien en ese momento que yo lo quiero no (quiere ser padre), entonces bueno pues, lo puedo sola”, acotó.