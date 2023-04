Compartir Facebook

¡Mentalidad puesta en la política! A sus 34 años, Alejandra Baigorria tiene las cosas claras. Hasta el año pasado, la “Gringa de Gamarra” competía en “Esto es Guerra”, pero luego de unas diferencias decidió abandonar el reality. Ahora, la pareja de Said Palao se ha visto muy activa en el mundo de la política ayudando a su padre, Sergio Baigorria, llevando ayuda a los damnificados por los huaicos en Chaclacayo.

En entrevista con “Amor y Fuego”, Alejandra Baigorria habló de todo. Desde su convivencia con el “guerrero” Said Palao hasta un posible ingreso a la política. Cabe resaltar que hace unas semanas, la empresaria fue duramente criticada por Magaly Medina, ya que para la “Urraca”, la Baigorria se “cree la alcaldesa de Chaclacayo”.

“(Sobre aspiraciones políticas) por ahora no, pero no lo descarto. De verdad que yo siento que en el país tiene que haber políticos nuevos, políticos jóvenes. No necesariamente yo, para que este país salga adelante”, respondió Baigorria.

Defiende a su padre de críticas

Hace unas semanas, Magaly Medina criticó duramente a Sergio Baigorria, padre de Alejandra y alcalde de Chaclacayo. La popular “Urraca” recogió testimonios de algunas personas quienes aseguraban que “Cheki” no se aparecía en las zonas golpeadas por el huaico. Por ello, Alejandra Baigorria salió al frente y defendió a su papá.

“Yo hablo con mi papá todas las noches. Incluso, hay algunas veces que él quiere llorar, porque no duerme, otras veces no come. Está todo el día porque quiere ayudar a su pueblo, pero a veces no puede porque no tiene las herramientas suficientes. Él está haciendo todo lo posible y por eso me duele que solo se agarre el odio, el ataque”, remarcó la “Gringa de Gamarra”.

“Te amo papi con todo mi corazón y estoy segura de que vamos a callar bocas”, finalizó Alejandra Baigorria.