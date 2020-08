Compartir Facebook

Tras ser calificada como “traidora” y “sin códigos” por involucrarse con Said Palao, la modelo Alejandra Baigorria salió al frente y negó haber sido amiga íntima de Macarena Vélez.

Según el periodista Samuel Suarez, la ‘Rubia de Gamarra’ le contó que nunca fue pinky de Macarena y que solo la contrató para que realice una sección de fotos de su marca de ropa. Además, siempre la consideró como compañera de trabajo en ‘Esto es guerra’.

“Recuerdan que les conté que Macarena podría estar muy molesta por el hecho que le contaba sus cosas personales con Said a Alejandra y era de alguna manera su consejera. Ahora la versión que tengo es que ella le contaba eso a todos y Ale me asegura que ellas ya no son amigas, Ale tiene a las amigas contadas con las manos”, indicó el comunicador.

“Si alguna vez hicieron una sección de fotos es porque Ale la contrató para la sección. Más que un vínculo de compañeras no había”, agregó.

“QUÉ DISFRUTEN”

Asimismo, el periodista de espectáculos afirmó que ahora que se sabe la verdad sobre la relación entre Alejandra y Macarena, la empresaria puede continuar con su romance con Said.

“Entonces si no eran amigas, si la sesión de fotos fue pagada, si no pasaron Año Nuevo juntas como tanto se especuló, entonces bienvenido con Said y qué disfruten”, sentenció.

SON PURO AMOR

Por su parte, Palao ni Baigorria hacen caso a las críticas y comparten divertidas fotos juntos. Incluso, los chicos reality combinan su ropa.

EX LE DA ‘BENDICIÓN’

De otro lado, la madre de la hija de Said, Aleska Zambrano Loret De Mola, se mostró a favor de la relación de los modelos y afirmó que le “encanta” el romance de su ex con la empresaria.

Además, se vaciló de un video donde sale Macarena Vélez llorando y pidiéndole a Said que confié en ella. “Tu amix la fingida”, se lee en el título del clip.

