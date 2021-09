Alejandra Baigorria pone en aprietos con deseo cumpleañero: “Se viene el matrimonio y el Saidcito”

Compartir Facebook

La ‘gringa de Gamarra’ cumplió 33 añitos y lo celebró al lado de sus compañeros de ‘Esto es Guerra’, con quienes se animó a hacerle bromas a Said Palao.

Alejandra Baigorria se juntó con los chicos de ‘Esto es Guerra’ para celebrar su cumpleaños en una cena entre amigos. Patricio Parodi, Hugo García, Luciana Fuster, Alexandra Balarezo y hasta el productor del programa, Peter Fajardo, llegaron a la reunión.

Todos disfrutaron de la comida hasta que llegó la hora de cantar ‘Cumpleaños Feliz’ y soplar las velitas. Le pidieron a Alejandra que pidiera un deseo y ella aprovechó ese momento para jugarle una broma a su novio, Said Palao.

“Se viene el Saidcito”, dijo ‘Ale’ como deseo de cumpleaños, pero la vela no se apagó por lo que su deseo no se cumpliría. Todos sus amigos empezaron a reír por la situación, y ‘Ale’ intentó por segunda vez ahora con el deseo del matrimonio.

“Se viene el anillo”, dijo la ‘gringa de Gamarra’ pero la vela tampoco se apagó. La tercera era la vencida, así que ‘Ale’ dio su deseo definitivo y esta vez sí apagó la vela a como de lugar.

“Se viene el matrimonio y el Saidcito”, dijo Alejandra y ella apagó las velitas con sus dedos. Parece que la relación de los ‘chicos reality’ va por buen camino y por eso la ‘gringa’ ya quiere ‘matri’ y hasta hijos.

Aleska Zambrano es el nombre de la ex pareja y madre de la pequeña hija de Said Palao. Ambos están pasando por un proceso judicial después de que Aleska pidiera un aumento en la pensión de alimentos de su hija.

Es por eso que al enterarse del precio del regalo que le hizo Said a Alejandra Baigorria por su cumpleaños, se enojó. El ‘samurai’ le regaló a la rubia, nada más y nada menos que una maleta de la marca Louis Vuitton.

De acuerdo a la ‘urraca’ esa maleta estaría valorizada en 11 mil soles, un precio bastante considerable. Por lo que Aleska no se quedó callada, y salió a expresar su molestia por el precio de ese regalo, dado que Said no quiere aumentar el monto de pensión de alimentos de su hija.

“Le está yendo bien pues, qué bueno por él. El proceso sigue, ya pronto se define en octubre… Es su vida, es su problema”, comentó Aleska.

Según la información de la ‘urraca’ exactamente el 22 de octubre del 2021, un juez va a dar su resolución acerca del aumento de pensión que pide Aleska. Y es que para ella, el ‘samurai’ está ‘forrado’ de billetes por sus múltiples emprendimientos.

