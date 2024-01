Alejandra Baigorria presume su anillo de compromiso: «Nuestro amor, nuestros tiempos»

¡Paren todo! La pareja de ensueño, Alejandra Baigorria y Said Palao, nos ha dejado a todos con la boca abierta al dar a conocer su compromiso mientras disfrutaban de unas vacaciones en Filipinas. La rubia contó todos los detalles de este romántico momento que tiene a todos hablando. Además, lució su anillo de compromiso en sus historias de Instagram.

La emoción de Alejandra Baigorria

La empresaria y estrella de la TV no pudo contener su emoción y compartió abiertamente con sus seguidores lo que sintió en ese mágico instante. Con lágrimas y risas, Alejandra reveló lo que pasó por su mente.

«Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo. No se imaginan los sentimientos en ese momento», confesó Alejandra Baigorria.

La historia de amor entre Alejandra Baigorria y Said Palao se remonta al 2014 durante el reality «Combate», aunque en ese entonces ambos estaban ocupados con otras parejas. Fue en el 2020 que las cosas tomaron un giro y desde entonces, no se han separado. Alejandra compartió con todos nosotros imágenes de la pedida, donde Said eligió un lugar especial para hacer su pregunta.

En sus redes sociales, Baigorria dejó claro su amor: «Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre. Nuestra historia, nuestro amor, nuestros tiempos. Te amo. Nunca sueltes mi mano». Las fotos mostraron a la ‘Rubia de Gamarra’ luciendo un anillo de compromiso que ha causado sensación entre sus fans.

Un viaje hacia el «sí»

La relación entre Alejandra y Said no ha estado exenta de críticas, pero esta pareja ha demostrado que su amor es más fuerte. Después de más de tres años juntos, la empresaria y el exchico reality están listos para dar el siguiente paso en su compromiso. Said Palao también compartió su felicidad en redes, llamando a Alejandra «la novia más hermosa».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Said Palao Castro (@saidpalao_fit)

Entre lágrimas de alegría y el hermoso fondo de Filipinas, Alejandra aceptó la propuesta de Said. ¿Qué sigue para la ‘Patrona’? Además de su vida personal, Alejandra ha anunciado su salida de ‘Esto es guerra’ después de más de 11 años como concursante. Sus proyectos empresariales demandan más tiempo, aunque la empresaria no descarta un regreso a la competencia en el futuro.

En resumen, se avecina una historia de amor que nos tiene a todos emocionados. Alejandra Baigorria y Said Palao nos han brindado un momento lleno de emoción y romance en las hermosas playas de Filipinas. ¡Felicidades a esta pareja!