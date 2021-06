¡Conmovedor! Alejandra Baigorria recuerda su etapa en ‘Combate’ con tierna foto

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

‘La gringa de Gamarra’ enterneció sus redes sociales compartiendo un collage de todas sus fotos en Combate. Al parecer fue un regalo de una fan.

La modelo revivió su etapa como combatiente en sus historias de Instagram al compartir un collage de una fan. Como sabemos, Alejandra fue una de las primeras integrantes de este programa de competencia, e incluso aquí fue donde se dio a conocer su relación con Mario Hart, pero tras varias peleas, terminaron. A esto, le sumó un video de ‘La Chabelita’ quien publicó un video donde se la ve bailando junto a la ‘Ale’: “Ohhhh amiga, te extraño”, comentó Isabel Acevedo.

También te puede interesar: ¿Armaron todo? Magaly afirma que Peluchín sabía que lo iban a ‘ampayar’

SU PASO EN ESTO ES GUERRA

Tras su salida de ‘Combate’, la ex del piloto se sumó a la fila de integrantes del reality donde actualmente pertenece al equipo de los combatientes. En este programa inició su romance con el modelo Said Palao, donde no dejan de protagonizar momentos amorosos. En el último programa, Palao le robó tierno beso a su pareja mientras representaban la performance de la película ‘Grease’.

SAID LE PIDIÓ SER SU NOVIA DESDE PARACAÍDAS

Durante estos días, Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutaron de unas románticas vacaciones en los Estados Unidos, tiempo en el que incluso la rubia compartió con la mamá de Said. Sin embargo, ambos no habían formalizado su relación, pues desde que se supo que comenzaron a salir ambos solo decían que esperarían que todo fluya.

Pero, en su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria sorprendió al publicar un tierno video del momento en que Said le pide formalmente que sea su novia.

En el clip se ve a Palao con la frase ‘¿Quieres estar conmigo?’ escrita en las manos mientras estaba lanzándose de un paracaídas. El tierno momento fue compartido junto a la respuesta de la Baigorria. “Fruto de todo eso es lo que hoy vivimos lo que esas imágenes dicen y el trabajo mutuo de comprensión y complicidad que hemos tenido… por eso Te quiero️ @saidpalao_fit y obvio que SIIIIII”, escribió la Baigorria.

También te puede interesar: Chicas sexys le piden foto a Dantes Cardosa ¡Mira que respondió!