Alejandra Baigorria responde a usuaria que la tilda de mantener a Said: “Ridícula, anda vive tu vida”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Alejandra Baigorria se mostró enfurecida contra una usuaria que la tildó de mantener a Said Palao y a través de las mismas redes sociales le respondió con todo a una internauta.

“Ella pagará todo, jajaja”, le escribió una seguidora, sin embargo, Alejandra no lo soportó y arremetió contra ella al calificarla de ridícula y pedirle que se dedique a su vida.

También puedes ver: Mujer abandonó a su perro atándolo a un poste en plena Navidad

El portal de Instarándula compartió el mensaje que publicó la chica reality, quien tuvo inmediatamente el respaldo de todos sus fans.

“Qué ridícula es la gente que habla por hablar, jajaja, pero mientras nosotros somos felices y la pasamos lindo porque trabajamos ambos, duro, para darnos los gustos que podemos. Así que, si tanto sabes de mi vida, debes dormir conmigo o seguro eres mi tarjeta de crédito. ¡Anda vive tu vida! Esta gente es la que merece que todos la bloqueemos”, dijo la empresaria de Gamarra.

También te puede interesar: «No estamos en condiciones», Andrea San Martín descarta planes para Año Nuevo

«No los necesito», Alejandra deja de lados los filtros y luce natural

La conocida Alejandra Baigorria había dado que hablar al hacerse público que su pareja Said Palao había viajado a los ‘Yunaites’ a visitar a su madre si su rubia enamorada.

Sin embargo, poco se hizo esperar hasta que a través de sus redes la ‘Rubia de Gamarra’ publicara videos con el ‘ex chico reality’ al parecer la modelo no lo deja solito ni un ratito y es que ambos encontraron un gimnasio para seguir entrenando en tierras gringas tal y como lo dieron a conocer en sus respectivas cuentas de Instagram.

Es así que la influencer se encuentra bastante activa en sus redes por lo que los usuarios la invitaron a grabarse sin filtros y mostrar su rostro al natural por lo que la modelo no tuvo problema alguno en mostrarse tal cual es. “Muchos me pedían video sin filtro, usando mis tecnologías no necesito, solo me puse un poco de bloqueador con color, rubor y brillo de boca”, escribió la chica reality en la primera parte del video.

Incluso, Ale recalcó que si luce un rostro limpio y si bien es cierto con imperfecciones como cualquier rostro gracias a sus tratamientos cosméticos logra cuidar e hidratar su piel.

Mira también: Nicola Porcella quiere continuar estudiando actuación tras abandonar los ‘realitys’