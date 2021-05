Alejandra Baigorria reveló que su familia nunca ha sido de dinero: “Tenía lo justo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La chica reality Alejandra Baigorria se sinceró ante las cámaras de ‘Estás en todas’ y reveló detalles de sus inicios como empresaria.

Alejandra Baigorria, quien hoy es toda una empresaria modelo de Gamarra, vino desde abajo, luchando con mucho esfuerzo y perseverancia para alcanzar todo lo que tiene ahora. Conto además, que su familia le pidió que ella sola se pagara la universidad, pues ellos “no son de dinero”.

También puedes ver: Jefferson Farfán saluda a los trabajadores en su día: “Orgulloso de mi país”

“Estoy agradecida con mis papás porque dentro de lo que ellos pudieron, me dieron lo que ellos pudieron hasta el colegio y me dijeron de acá en adelante para la universidad tú tienes que por ti y yo trabajé muchísimo para poder estar en la universidad que yo quería, me costó mucho comprarme mi primer carro”, reveló la modelo.

La rubia de Gamarra contó que pesar de que su familia nunca ha sido de dinero, en su hogar nunca faltó lo necesario. ‘Ale’ dice sentirse orgullosa de todo lo que ha alcanzado en base a su esfuerzo.

También te puede interesar: Diego Dibós lanzará nueva canción tras superar al virus

“Todas estas cosas me hicieron más fuerte, me hicieron saber lo que es la vida, saber lo que es trabajar por mi familia no es de dinero, tenía lo justo, nunca me faltó nada, es verdad, pero todo lo que después tengo es gracias a mi esfuerzo, a diez años de trabajo”, finalizó.

¡Pobrecito! Mario Irivarren sufrió cuando Alejandra Baigorria lo choteó

La calavera coqueta reveló que intentó tener algo con la gringa de Gamarra, pero ella solo quería su amistad y el sufrió mucho porque no fue correspondido.

Mario Irivarren fue entrevistado en el programa “Estas en todas” y recordó que Alejandra Baigorria lo mandó a la zona de amigos cuando ambos pertenecían al programa Combate.

“Alejandra me choteó, es historia conocida, en los primeros años ahí, medio que le tiré maíz pero me choteó” Además, mencionó que nunca llegó a declararse, pero que siempre salía con ella.

“Estaba pendiente, yo todo hacendoso, siempre detallista, pero no, la Baigorria estaba en otra época de su vida. Yo lloré, sufrí, uno se desilusiona, la pasa mal, pero ya luego se me pasó”

MIRA TAMBIÉN: Abuelita celebra su vacunación bailando a ritmo de “No se”