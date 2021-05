Alejandra Baigorria rompe en llanto tras pasar a los combatientes

Compartir Facebook

En un nuevo programa de Esto es Guerra, Alejandra Baigorria dio de qué hablar y es que luego de que fuera desplazada por Melissa Loza para el equipo de los Guerreros y ella fuer asignada a los Combatientes entró en llanto.

Pese a haber llegado recientemente a las filas del programa, la rubia de Gamarra se mostró afectada luego de Yaco Eskenazi no la eligiera para formar parte de su equipo.

«No quiero que malinterpreten mis lágrimas, quiero explicar por qué. No es que no quiera estar en los combatientes, al contrario ahora voy hacer una promesa como lo hice antes», indicó.

«Pero a mi me duele que yo haya levantado la copa con lo guerreros y le dije al capitán de ese entonces que yo iba a ganar esa copa antes de ganar ese circuito que nadie creía que iba a ganar y lo gané», agregó poco después.

Asimismo, añadió que ahora le promete al equipo de los Combatientes dar el todo por el todo con tal de ganar la competencia.

«Yo sí siento que les di un logro, les di una estrella que todos tenemos en uno y eso es lo que me duele, pero así como se lo prometí en ese momento a Patricio ahora se lo prometo a los combatientes…. y yo les prometo que con esta camiseta esta temporada yo voy a dar ese punto y voy a ganar para demostrarle a todos quién es Alejandra Baigorria, pero sí me voy con el corazón dolido», enfatizó.

‘MI FAMILIA NUNCA HA SIDO DE DINERO’

La chica reality Alejandra Baigorria se sinceró ante las cámaras de ‘Estás en todas’ y reveló detalles de sus inicios como empresaria.

Alejandra, quien hoy es toda una empresaria modelo de Gamarra, vino desde abajo, luchando con mucho esfuerzo y perseverancia para alcanzar todo lo que tiene ahora. Conto además, que su familia le pidió que ella sola se pagara la universidad, pues ellos “no son de dinero”.

“Estoy agradecida con mis papás porque dentro de lo que ellos pudieron, me dieron lo que ellos pudieron hasta el colegio y me dijeron de acá en adelante para la universidad tú tienes que por ti y yo trabajé muchísimo para poder estar en la universidad que yo quería, me costó mucho comprarme mi primer carro”, reveló la modelo.

La rubia de Gamarra contó que pesar de que su familia nunca ha sido de dinero, en su hogar nunca faltó lo necesario y dijo sentirse orgullosa de todo lo que ha alcanzado en base a su esfuerzo.

