Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La integrante de “Esto es guerra”, Alejandra Baigorria, ha sido duramente criticada por involucrarse en el pleito de Said Palao y su expareja, Aleska Zambrano. A través de Instagram, la chica reality, publicó una fotografía junto a su hermano Sergio Baigorria y aseguró que él sufre mucho con las críticas.

Mira además: Flor de Huaraz a Gringo Karl: «Mentiroso, devuélveme mi carro»

“Yo sé todo lo que sufres escuchando tantas cosas horribles “opiniones” sin haber, no hago nada más que entregar y demostrar mi apoyo y amor”, escribió la joven empresaria quien pasó su fin de semana en Puno.

Asimismo, Alejandra afirmó que es tan solo una persona que demuestra su amor “sin mencionar” a nadie. Recordemos que la joven salió en defensa de Said Palao enviando una ‘chiquitas’ a Aleska Zambrano.

“Sé que quieres protegerme, pero te digo de dónde vienen esas cosas, son irrelevantes, y seguiré siendo como soy, demostrando mi apoyo y amor sin mencionar ni dañar a nadie”, agregó Alejandra.

Mira además: ¡Mamita moderna! Aída Martínez da a luz bajo el agua y comparte experiencia

Finalmente la popular ‘rubia de Gamarra’, envió un mensaje a su hermano asegurando que no ha cometido un error. “Hermano, solo estate tranquilo porque yo estoy tranquila porque no hice nada, ya nada de eso me afecta sino me hace crecer más”, cita el mensaje de Alejandra Baigorria.