Alejandra Baigorria se molesta con reportero al consultarle por acusación de plagio

Se corrió. La “Gringa de Gamarra”, Alejandra Baigorria, no quiso pronunciarse sobre la demanda que le han impuesto por supuestamente plagiar unos modelos de zapatos a una empresaria para venderla como creación propia.

Al ser abordada por un reportero de “Amor y Fuego”, la pareja de Said Palao mostró su incomodidad sobre las acusaciones que recaen sobre ella. Incluso, indicó que el periodista no puede venir a “asustar” tanto a Alejandra como a su amiga al venir a pedirle declaraciones.

“No puedes hacer eso. No puedes venir así a asustarme de la nada. Me has asustado a mí y a mi amiga. Pero has salido del carro asustándome. Si tu vienes y me dices: ‘Alejandra ¿te puedo hacer una entrevista?”, mencionó Alejandra Baigorria.

A pesar que el reportero se disculpó por el “impase” que pudo haber sentido la “Gringa de Gamarra”, la “chica reality” prefirió hacer oídos sordos a las preguntas que le realizaba, pues se excusó diciendo que no declaraba a otro canal.

“No puedo opinar nada, no puedo declarar nada”, finalizó la modelo e ingresando a un establecimiento.

Como se recuerda, una empresaria de ropa decidió demandar por segunda vez a Alejandra Baigorria por supuestamente plagiar unos zapatos y presentarlos como si fuera un modelo exclusivo de la marca de la “Gringa de Gamarra”.

