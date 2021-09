Alejandra Baigorria se ríe de Austin Palao en “El Poder del Amor”: “Buena cuñis”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘rubia de Gamarra’ no aguantó la risa al ver a su cuñado tratando de llamar la atención de las chicas en ‘reality’.

Alejandra Baigorria tiene una muy sólida relación con Said Palao, y por lo que se ha visto hay buena relación con la familia del otro. Ambos conviven juntos y en redes sociales compartieron que Ale y Said se reúnen con la familia Palao para poder ver a Austin, el hermano de Said, en Turquía.

Y es que Austin es integrante de «El Poder del Amor», ‘reality’ en el que se busca el amor verdadero. Y justo en uno de los últimos episodios, los chicos tenían que sorprender a las chicas de la casa con un desfile.

Cuando le llegó el turno a Austin, él se presentó diciendo que iba a explicar cómo funcionaba el «efecto Austin Baby». Es el nombre que le pusieron todos los integrantes del ‘reality’ a que cada vez que llega una chica nueva, pone sus ojos en Austin.

Y esa frase el «efecto Austin Baby» fue lo que desató la risa de la ‘gringa de Gamarra’ pues de seguro no conocía esa faceta de su cuñado. “El efecto Austin jajaja, que buena cuñis”, escribió Alejandra en Instagram.

Mire tambi´én: ‘Peluchín’ arremete contra Luciana: “Tiene una extraña fijación con los hombres de Flavia”

Hay algunos rumores de que la ‘chica realidad’ podría haber sido eliminada del ‘reality’ que se lleva a cabo en Turquía y en el que está junto a Austin Palao.

Una de las amigas cercanas de Shirley Arica, Elizabeth Cader, preocupó a todos los fans de la ‘chica realidad’ por dejarle un mensaje misterioso en redes sociales. Cabe recordar que cada semana, uno sale del ‘reality’ y parece que el turno de la ‘chica realidad’ habría llegado.

“¡No tienen idea cómo la voy a extrañar!” escribió la salvadoreña Elizabeth Cader. Rápidamente los fans, se percataron del mensaje y se preocuparon porque Shirley pudo haber sido la eliminada de la semana.

Y es que las grabaciones del programa están una semana adelantada a las emisiones. Es decir, lo que se ve en los capítulos ocurrió una semana atrás, y por eso cabría la posibilidad de que Shirley se haya ido del ‘reality’.

Pero al parecer todo se trataría de una confusión, pues Elizabeth Cader se enteró de los rumores por su mensaje y salió a aclararlos. “Puse esa historia porque puedo poner que voy a extrañarlas a todas porque de alguna u otra forma somos de países distintos. Entonces ya sean ellas, yo o en algún momento cuando termine el ‘reality’ me va a tocar y nos va a tocar regresarnos a nuestro país. Entonces la voy a extrañar así como ustedes van a extrañar vernos en ‘El Poder del Amor’”, dijo Elizabeth.

Además: Flavia Laos asegura que sigue siendo amiga de Luciana: “hemos quedado en juntarnos”