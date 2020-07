Alejandra Baigorria tira arroz a Forsyth y dice que «no hay química»

Compartir Facebook

No le da bola. Luego de varias idas y vueltas, los rumores sobre un posible romance entre Alejandra Baigorria y el alcalde de La Victoria, George Forsyth, parecen haberse congelado por completo.

Luego de que el propio Forsyth se encargó de mandarla a la ‘friendzone’, la ‘rubia de Gamarra’ decidió pronunciarse acerca de los chismes que la vinculaban con el popular ‘Ken de La Victoria’ y enfrío todas las especulaciones al asegurar que no existe ninguna posibilidad de que ambos inicien una relación.

“En realidad yo no siento nada ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa? Porque de repente no hay la química suficiente”, dijo ella.

A pesar de aceptar que sí existió un acercamiento, la Baigorria contó en el programa ‘En Boca de Todos’ que solo se dio porque ambos decidieron trabajar juntos para llevar ayuda al concejo y al distrito victoriano. Sin embargo, la rubia ‘puso el parche’ y desmintió cualquier posibilidad de iniciar un romance con el alcalde.

‘KEN’ LA MANDÓ A LA ‘FRIENDZONE’

El último fin de semana, Forsyth agradeció a Alejandra Baigorria su a iniciativa de fabricar mascarillas para la Municipalidad de la Victoria. En declaraciones al programa ‘Emprendedor, ponte las pilas’, que conduce la rubia, el alcalde dejó claro que ambos solo mantienen una amistad.

“Reconoces la mascarilla, ¿verdad? Es de Ale Baigorria, la que hemos producido acá (…) “Gracias por tu amistad y todo lo que has hecho acá en La Victoria. Te queremos muchísimo”, fueron las palabras que Forsyth le dedicó a Alejandra.

Y a pesar de asegurarle que admiraba lo que está haciendo por Gamarra, la rubia confesó luego que no se le pasó nunca por la cabeza iniciar una relación con el alcalde.

«Ahora no está en mis planes, estoy creciendo con mi empresa de ropa; tengo mucho más proyectos y estoy enfocada en otra cosa», confesó.