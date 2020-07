Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Integrante de ‘Esto es guerra’ inició tratamiento y dice que no necesita de ningún hombre para convertirse en madre.

La modelo Alejandra Baigorria reveló que ha iniciado un tratamiento médico para convertirse en madre, pues no desea esperar más tiempo para tener un hijo.

“Estoy en tratamiento para congelar mis óvulos, siempre dije que quería ser madre. Este año cumplo 32 y para estar tranquila me he asesorado con un médico. No necesito tener una pareja para hacer realidad mi sueño. Si no llega el ‘príncipe azul’, que no creo que aparezca, tengo la posibilidad de ser madre”, indicó la rubia en ‘Esto es guerra’.

Además, confesó que le gustaría tener dos niños y que ahora no le quita el sueño casarse. “Ya se ‘pinchó’ el globo, ya tuve anillo y me di cuenta de que no es un cuento de hadas”, aseveró.

Al ser consultada sobre las críticas que podría recibir por su decisión de ser madre soltera, respondió: “Ante todo, primero es mi felicidad, quiero formar mi familia, tener mis hijos. Esto es demasiado importante para mí”.