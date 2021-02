Compartir Facebook

Desde que se viralizaron los videos de Vicente Fernández tocando de manera inapropiada a sus fans, El Charro de Huentitlán se ha visto envuelto en la polémica, y distintos artistas del mundo del espectáculo se han pronunciado acerca del escándalo.

La última en hacerlo fue Alejandra Guzmán. En el foro del programa ‘Despierta América’, la cantante mexicana apoyó a las jóvenes que alzaron la voz y denunciaron el comportamiento inapropiado del famoso.

“No debes de callar si a ti te molestó, te agredió, o te hizo sentir incómodo, porque hay veces que te hacen sentir incómodo y no es tu culpa, y es bueno que lo digas, porque si no, se lo pueden hacer a otras personas, al final son cinco chavas (las que acusaron a Vicente Fernández)”, dijo la cantante.

Además, la intérprete de ‘Mi peor error’ reveló que ella ha sufrido a lo largo de su carrera artística situaciones similares en las que los fans se sobrepasaron. “A mí me han querido tomar foto y de repente sí se les va una manita; (lo de Vicente) pudo haber sido un accidente, pero no sé, no estuve ahí”, concluyó.

Durante la transmisión del programa, la joven que aparece en el primer video que se viralizó en TikTok rompió el silencio, y aseguró que no acepta las disculpas que ofreció Vicente Fernández porque cree que no fueron sinceras.