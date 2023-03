Alejandra jura que estuvo separada de Said cuando lo ampayaron: “Cada uno estaba con sus cosas”

Compartir Facebook

La empresaria aseguró que no hubo infidelidad por parte de Said Palao, pues ambos estuvieron distanciados antes del ampay.

Alejandra Baigorria declaró para las cámaras de Amor y Fuego sobre el polémico ampaya del ‘Samurai’ donde se le ve en una situación comprometedora con una jovencita en un evento de fiesta electrónica.

La ex chica reality afirmó que ella y Said estuvieron distanciados: “Yo ya lo sabía, no hubo ningún tipo de infidelidad, hubo un error, sí, él lo reconoció”, comentó ‘Ale’. A lo que la reportera le preguntó si se habían dado un tiempo lo cual ella respondió: “Sí, definitivamente estábamos en un momento en el que cada uno quería pensar en sus cosas, por eso yo viajé”, contó.

MAGALY ARREMETE CONTRA ALEJANDRA

La conductora de televisión arremetió contra Alejandra Baigorria por haber perdonado la ‘metida de pata’ de Said Palao.

Como se recuerda el exchico reality fue captado bailando de manera sugerente con una jovencita en un event ode musical.

El modelo fue visto agarrándola de la cintura y hablándole muy cerca al oído como si ya tuvieran confianzas.

A pesar de esas imágenes emitidas, la empresaria de Gamarra perdonó el bochornoso accionar de Palao y continuó con su relación como si nada pasara.

Magaly Medina no dudó en arremeter contra la empresaria por haber continuado con Said.

«Tenía toda la cara dentro del cuello (de la chica), parecía vampiro, bien agarrado de la cintura. Eso no es un chape, no están en un hotel, pero eso es una falta de respeto a la novia, no ven a decir que eso es disculpable”, comentó en un inicio.

Además, la ‘Urraca’ afirmó que no hay justificación para las confianzas que tuvo Said con la jovencita.