Alejandra no perdonó ampay de venezolano bailando con otra chotea a rey Arturo

Alejandra Baigorria regresó a ‘Esto es guerra’ soltera. Al parecer, la ‘gringa de Gamarra’ no perdonó ver a su pareja Arturo Caballero bailando de lo más cariñoso con una jovencita que no era ella y aunque no se pronunció directamente, se lució sin anillo de compromiso y bailando al ritmo de ‘Tusa’ en la nueva temporada del reality.

“La verdad yo como muchos de aquí hemos tomado la decisión de no exponer ni hablar mucho de nuestra vida privada. En este caso prefiero tomarlo así. Creo que con el tiempo se darán cuenta, pero por ahora prefiero no entrar en detalles”, respondió sobre su soltería.

Lo cierto es que en su aparición en el reality de competencias, Ale no lució el anillo de compromiso que Arturo le regaló durante su viaje a Holanda. “No me he puesto nada, ni pulsera, nada porque acá tengo que venir a competir, sino sale volando algo y la canción”, indicó.

Ella se mantiene en sus trece y no quiere confirmar si es que está soltera. “Prefiero mantenerlo en reserva hasta el momento que tenga que hacerlo porque de verdad que la gente es muy cruel”, indicó.

“Yo de mi vida privada no voy a hablar. En realidad, prefiero no hablar, porque de verdad que siempre he recibido mucho daño, crítica”, agregó