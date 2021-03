Compartir Facebook

Alejandra Baigorria se pronunció en sus redes sociales por las constantes críticas que ha recibido de Magaly Medina, sobre todo luego de calificarla de ‘inestable’ e ‘intensa’ por mostrar nuevamente su deseo de ser madre a uno meses de oficializar su relación con Said Palao.

A través de sus historias de Instagram, Alejandra aclaró que su relación con Said pasa por un buen momento y cuestionó los comentarios de algunos conductores de tv luego de los videos que publicó en Instagram que desataron los rumores de separación. “Mi relación va súper bien a nuestra manera, felices.

Ya estoy cansada de que ahora, he escuchado hace poquito, ay, Alejandra es intensa, lo graba, por qué se graba, por qué toma fotos, y cuando no lo he estado haciendo, ay, se pelearon”, señaló la ‘rubia de Gamarra’.

Asimismo, Baigorria culpó a la prensa de su fama de “inestable”: “Es un estigma, un sello, que se han encargado ciertas personas, periodismo o algo así, de ponerme, de juzgarme -inclusive siendo mujeres decir ay, tienen una obsesión por ser mamá, siendo madre, sabiendo que debe ser lo más lindo que existe en el mundo, te ponen esa estigma”.

