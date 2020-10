Alejandra sobre relación con Said Palao: ‘No hay que apresurarse’

Compartir Facebook

Los rumores de una posible relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria cada vez son más grandes, sin embargo ninguno de los dos ha terminado por oficializar su relación.

Pero desde hace ya un buen tiempo se les ve muy juntos, disfrutando uno en la casa del otro, además de que Said Palao pasó un tierno momento con la rubia de Gamarra en el día de su cumpleaños.

Frente a ello, diversos dimes y diretes salieron a la luz, más sobre Alejandra quien tenía una relación cercana con Macarena Vélez, expareja del chico reality.

Sin embargo, frente a los rumores, Alejandra no descarta acercamiento con Said, pero pone el parche y asegura que no se apresuran por oficializar su romance y descarta convivencia.

Por otro lado, asegura que la diferencia de esas no tiene nada que ver con su relación y que en personas adultas como ellos casi no es notorio. Además, evitó hablar de Macarena Vélez.

Por el momento, Alejandra y Said continúan conociéndose por lo que es incierto saber cuándo esta pareja de tortolitos quiera hacer oficial sus salidas como una pareja.

