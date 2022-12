Alejandra y Said celebraron juntos la victoria de Argentina en el mundial

Compartir Facebook

La popular parejita que se creía que iban a ponerle punto final a su relación, ahora luce más unida que nunca dejando atrás las imágenes bochornosas del ampay.

Como se recuerda todos pensaban que la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao habría llegado a su fin, sin embargo, ambos dejaron claro en sus redes que su amor sigue intacto.

Como se recuerda Said fue ampayado con una modelo mientras le agarraba la cintura de manera coqueta y sugerente mientras le hablaba muy de cerca, mientras que su pareja Alejandra se encontraba de vacaciones en Miami.

Medios del espectáculo aseguraban que Alejandra no le perdonaría está metida de pata a Said pues en sus redes se podía ver como la rubia se enfocaba en su trabajo en su empresa de Gamarra restándole importancia a las imágenes que protagonizó Said.

Sin embargo, el día de ayer en el partido de la final del mundial de Qatar 2022 cada uno publicó en sus redes como la estaban viviendo desde sus casas evidenciando que la parejita se encontraba en el mismo lugar.

Es así que Ale y Said confirman que su romance sigue viento en popa y las imágenes del modelo no perjudicaron ni un poquito su relación con la empresaria.