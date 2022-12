Alejandra y Said pasaron juntos Navidad en familia

Compartir Facebook

El ex chico reality dejó atrás el ampay que lo dejo muy mal parado pues aún tenía una relación con Alejandra Baigorria.

Said Palao se dejó ver en sus redes sociales festejando Navidad junto a su hija y Alejandra Baigorria.

Ambos se reconciliaron después de las imágenes donde se ve a Said bailando de manera sugerente con una modelo.

Ante ello, la rubia empresaria afirmo que estaban distanciados en su relación por lo que Said aprovecho ese «tiempo» y se le vio en coqueteos con la mujer.

A pesar de que se rumoreó que la parejita ya había puesto fin a su relación Ale y Said siguen más enamorados que nunca ya que presumieron su relación en esta Navidad.

‘Samu’ Suárez no le sorprende que Ale haya perdonado ‘ampay’ a Said Palao

Resulta que no le sorprendió nada al periodista de Instarándula ‘Samu’ Suárez ya que no se ha sorprendido en ningún minuto de que la rubia de gamarra actuará como lo hizo ante el ampay de Said Palao con otra modelo en una discoteca.

Debido a que él ya sabe el historial de Alejandra Baigorria y el común denominador de sus parejas anteriores.

El periodista de Instarándula se pronunció sobre la rápida reconciliación de Alejandra Baigorria con Said palao a pesar de que el chico reality fue visto en tremendas actitudes con una modelo en un evento de música electrónica.