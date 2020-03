Alejandra y Tula sacan cara por Chabelita y le dicen a ‘wachiman’ que sea “hombrecito”

Alejandra Baigorria y Tula Rodríguez se mostraron indignadas por los ataques que en los últimos días ha recibido la bailarina Isabel Acevedo de parte de su expareja Christian Domínguez –algo que siempre hace cuando termina con sus parejas de turno-. Le instaron a portarse como un caballero antes de despotricar de la mujer que –supuestamente- amó en su momento.

Alejandra le recordó su pasado a Domínguez con Vania Bludau. “En verdad te digo que como hombrecito que eres, te pongas los pantalones, cierres el pico y sigas con tu relación. Para mí lo que estás haciendo está mal”, dijo la rubia.

“Voy a ser bien clara y no porque Chabela sea mi amiga, sino porque a este chico, yo le conozco la A, la B, la C y la D desde que estuvo con mi amiga Vania hace años, así que a mí no me va a venir a hacerse el santito y querer dejar mal a las otras personas porque ya su táctica y sus emociones medias raras que tiene con todas las chicas, a mí no me lo va a decir”, expresó.

En tanto Tula le mandó un mensaje a Christian, tras lanzar amenazas contra su ex Chabelita. “¡Los caballeros no tiene memoria! Lo qué pasó, pasó… Ya no hablen uno del otro, deja de hablar, me parece bajo. Un caballero tiene que ser ayer, hoy y siempre un caballero, por favor, es lo mínimo que nos merecemos con la persona que ha compartido parte de su vida. Pórtate como un caballero”.