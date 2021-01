Alejandro Hohberg fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Alejandro Hohberg forma parte del grupo de los futbolistas que jugaron por los tres grandes del fútbol peruano, es decir, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. El delantero habló sobre los motivos que lo llevaron a firmar por los celestes. “Tuve una comunicación con el profesor Mosquera y me manifestó su alegría por sumarme al proyecto. Con su cuerpo técnico esperan brindarme todo lo mejor”, declaró en conferencia de prensa.

Hohberg indicó que Sporting Cristal dará pelea en la Copa Libertadores. “Todos tenemos la ilusión de disputar una final y para eso tenemos que trabajar duro. La Copa Libertadores es un tema pendiente para los clubes peruanos y queremos hacer bien las cosas”, dijo Alejandro.

Además te puede interesar: Hijo de Maradona viajará a Buenos Aires por su herencia

El delantero habló sobre el nuevo reto que significa defender al vigente campeón del fútbol peruano. “Cristal es el equipo ideal para este momento de mi carrera. Me toma en uno de mis mejores momentos. Me brindaron mucha confianza de que me sume a este proyecto, eso es lo que más me motivó. Con profesionalismo las cosas se irán dando poco a poco”, declaró.

“Es un club donde sé que me voy a sentir muy cómodo. Pienso en plazos cortos, me gustaría empezar a entrenar, adaptarme al plantel. Si todo va fluyendo de la mejor manera, me gustaría estar acá por mucho tiempo”, añadió.

Mira además: Ángel Comizzo llegó a Lima, tendrá que permanecer en cuarentena por 14 en días

CONTENTOS CON FICHAJE

El director general de Sporting Cristal, Juan José Luque, se mostró feliz por la llegada de Alejandro Hohberg. “Analizando a Alejandro, las temporadas que ha realizado, creemos que un club como el nuestro tiene que tener los jugadores que han mostrado el máximo nivel durante estos años y no hace falta hablar de él. Es un ejemplo a nivel de juego y está en un momento de su carrera que va a encajar muy bien en nuestro proyecto”, indicó el directivo español

Mira además: Kassandra Chanamé debuta en radio y tv Karibeña