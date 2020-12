Compartir Facebook

Francisco Gonzales, gerente deportivo de Universitario, dio a conocer que el lateral Iván Santillán podría salir del club crema a pesar de que tiene contrato por todo el 2021.

También habló de la situación de Alejandro Hohberg y Luis Urruti quienes no seguirán defendiendo la camiseta merengue. “En el caso de Alejandro nos planteó hace aproximadamente dos meses recortar su contrato. Había una posibilidad de una renovación automática. A pedido del jugador se tuvo que acceder a que el vínculo concluya ahora en diciembre y no hay drama. Las cosas son así.

El comando técnico tiene conocimiento del hecho y está trabajando en encontrar la solución a ese puesto de juego”, declaró en Exitosa Deportes. Luego siguió hablando del equipo crema para el 2021. “Dos Santos no sigue. En el tema de Urruti era un jugador prestado y el presupuesto del club no da para acceder a un nuevo préstamo por este año. Posiblemente no continúe.

Digo posiblemente, porque enviamos una comunicación a su club (River Plate de Uruguay) y si hubiera algún tipo de acuerdo podría seguir”. También habló del lateral Santillán. “Él tiene contrato por el 2021 pero sí hay algunos indicios de que no quiere seguir. Si fuera así, tampoco podemos retener a alguien contra su voluntad.

Hasta el momento no he conversado con él, pero sí con su representante y él quiere resolver el contrato. Le he comunicado cómo hay que proceder. El técnico tiene que dar su punto de vista”, dijo.

