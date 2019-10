Alejandro Toledo tendría cuenta de 600 mil dólares

La situación legal del ex presidente Alejandro Toledo en Estados Unidos se complica más al conocerse que el Departamento de Justicia, a través de su unidad contra el lavado de dinero, solicitó a una corte en Nueva York decomisar más de 600 mil dólares de una cuenta en el Bank of America vinculada al ex mandatario.

El titular de la cuenta es una empresa creada para comprar, por un millón 200 mil dólares, una lujosa residencia en el estado de Maryland, y donde Toledo vivió como inquilino entre el 2009 y el 2012. La empresa fue dueña de esa casa desde ese año hasta el 2015.

La empresa recibió dinero de otra empresa en Escocia, vinculada a Josep Maiman, por lo cual las autoridades norteamericanas creen que la cuenta está vinculada a un esquema de lavado de activos montado para usar el soborno de 30 millones que Odebrecht le pagó a Toledo por la Interoceánica sur.

El pedido no está vinculado al proceso de extradición que Perú sigue contra Toledo ante el Departamento de Justicia.