Alejandro Zárate hace llamado a colegas para que no hagan ‘Bailes caleta’

Alejandro Zárate, líder de la agrupación ‘Pintura Roja’, hizo un llamado a todos sus colegas del arte a que dejen de hacer conciertos presenciales y virtuales. Para el músico los mismos artistas estarían fomentando el desorden al conglomerar a ciudadanos y causar más contagios del coronavirus.

Tras las 13 personas que murieron de asfixia el último fin de semana, don Alejandro nos abrió el panorama de cómo funcionan estas fiestas clandestinas. “Hay otra modalidad que son ‘Los bailes caletas’, consiste en comunicar a un solo barrio o a una sola zona que van a tocar tal artista en tal lugar, y por lo general para el ingreso a la fiesta tienes que consumir una caja de cerveza”, aseveró Zárate que reveló que ha sido convocado para este tipo de eventos pero se ha negado rotundamente.

“A mí me han propuesto tocar en esas fiestas, pero sería ir en contra de la ley. Para esas fiestas te piden ir con un grupo reducido de músicos y ellos se encargan de buscar un local cerrado caleta, donde por fuera no haya evidencia que hay una fiesta para que la policía no pueda llegar. El Thomas Restobar ha estado funcionando hace más de un mes y hay varios grupos que han trabajando ahí. Me comuniqué con directores de otras agrupaciones y les dije que no participen porque atentan contra su salud y la de los demás”, añadió.

El líder de Pintura Roja se ha reinventado ante la pandemia para sostener su hogar y llevar un plato de comida a su mesa. “Los flojos dicen que no hay trabajo, otros que tienen vergüenza hacer otra cosa que no sea música. Yo he demostrado que puedo hacer otra cosa pintado carros, el otro día me puse a lijar y pintar un carro y me gané mis 60 soles. Los que somos personajes públicos, debemos de dar el ejemplo”, acotó.

